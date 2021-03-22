تصاعد كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 109 وفيات و9269 اصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 544,724

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 109 وفيات و9269 إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5985 وفاة و544724 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 4510 حالات في محافظة العاصمة عمّان، و1151 حالة في محافظة إربد، منها 101 حالة في الرمثا، و1096 حالة في محافظة الزرقاء، و661 حالة في محافظة البلقاء، و362 حالة في محافظة المفرق، و280 حالة في محافظة مأدبا، و259 حالة في محافظة العقبة، و230 حالة في محافظة الكرك، و223 حالة في محافظة عجلون، و212 حالة في محافظة جرش، و144 حالة في محافظة الطفيلة، و141 حالة في محافظة معان، منها 48 حالة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 97500 حالة، بينمابلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 440 حالة، فيما غادرت 365 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3277 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 45 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 76 بالمئة، فيما وصلت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 39 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 71 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 78 بالمئة، في حين بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 46 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 31 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 25 بالمئة، فيما بلغتنسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 21 بالمئة.

كما أشار الموجز الإعلامي إلى تسجيل 7072 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 441239 حالة.

وأضاف أن 45933 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5523736 فحصاً، لافتا الى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 18ر20 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 89ر18 بالمئة.