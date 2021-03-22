تصاعد كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 109 وفيات و9269 اصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 544,724
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بايدن ومعضلة روسيا والصين.. تعويض الضعف بخطاب القوة
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