“العمل الإسلامي” يعلن تشكيل هيئة دفاع عن معتقلي الرأي والحراك

أعلنت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي تشكيل هيئة دفاع عن معتقلي الرأي للدفاع عنهم ومتابعة قضيتهم، مجددة المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير و الحراك المطالب بالإصلاح.

ودعا رئيس اللجنة المحامي عبد القادر الخطيب إلى تبليغ هيئة الدفاع التي شكلها الحزب عن أي اعتقالات تتم بحق النشطاء السياسيين ونشطاء العمل النقابي والحراكي والحزبي لمتابعة قضيتهم، محذرا من خطورة إستمرار نهج الاعتقالات بما يفاقم من حالة الاحتقان الشعبي والأزمات الداخلية.

وتضم هيئة الدفاع التي أعلنت عنها لجنة الحريات وحقوق الإنسان في الحزب ١١ محامياً هم :

١) عبد القادر الخطيب 0795603443

2) حمد الهروط 077521545

3) هشام الظاهر 0775489703

4)علي الذنيبات 0799032242

5) زهير الخوالدة 0776869832

6) عرفات خريسات 0786933560

7) عبد الجبار أبو قلة 0795967582

8) سامر الشويكي 0796633438

9) فؤاد الديسي 0790650104

10) أحمد الصبيحي 0772539822

11) زاهر الضلاعين 0795918745