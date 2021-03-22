اسرائيل تهدد بوقف المشاريع الاقتصادية مع السلطة وسحب بطاقات VIP من قادتها حال توجهها للمحكمة الجنائية الدولية

هددت اسرائيل بوقف المشاريع الاقتصادية عن الفلسطينيين في حال توجهوا إلى محكمة الجنائية الدولية في لاهاي .

وأوضحت قناة كان العبرية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر في تل ابيب قولها : لن تكون هناك مشاريع اقتصادية بين إسرائيل والفلسطينيين.

ووفقا للقناة فقد تواصلت عدة دول مع إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بهدف بدء تعاون اقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين غير أن الرسالة الإسرائيلية كانت ” حتى يعلن الفلسطينيون أنهم لن يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي” حول ارتكاب اسرائيل جرائم حرب”.

بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن أن تسحب إسرائيل أيضًا بطاقات VIP من شخصيات فلسطينية ، كما فعلت مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس ،لدى عبوره جسر االملك حسين .

وقد أوضحت مصادر إسرائيلية مؤخرًا ، بشكل علني أيضًا ، أن قرار التعاون الفلسطيني سيكون له انعكاسات على العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.

ومن جانبه، قال المالكي، اليوم الاثنين، إن سحب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطاقة (vip) منه، شيء متوقع تماماً.

وأضاف المالكي في تصريح للإذاعة الرسمية، أن “اسرائيل” كانت قد هدد بإجراءات عقابية في حال استكمال التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر، وهذا التهديد كما نشر، كان قد وصل إلى مستوى الرئيس عباس شخصياً.

وتابع المالكي: عندما كنا في طريقنا إلى الجسر، وبعد أن وصلنا عمّان، أبلغنا الجانب الإسرائيلي، بأن التنسيق قد تم إلغاؤه، ولم نكترث إليه، كنا نسمعه باستمرار كجزء من عملية الضغط والابتزاز”.

وأكمل:” تم إبلاغنا بأن التنسيق ألغي، وتم سحب بطاقة الشخصيات الهامة (vip)، مشيراً إلى، أن “بطاقتي منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات، وهي لم تُجدد، ولم استعملها في حياتي على الإطلاق، سوى على الجسر للسفر لمهمات خارجية”.

وقال: تم سحب هذه البطاقة، وتم إبلاغنا بأن علينا أن نمر كأي مسافر، ويجب أن نخضع للتفتيش وقبلنا بذلك، وهذا ليس بجديد على أي مواطن فلسطيني، وتم إيقاف زملائي في الفريق، الإخوة الدكتور السفير عمر عوض الله، والسفير عمار حجازي، وتم إخضاعهما للتحقيق”.

وأشار إلى، أن التحقيق مع الزملاء، كان بشأن محادثات الجانب الفلسطيني مع المحكمة الجنائية الدولية.