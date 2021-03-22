أجواء معتدلة اليوم وارتفاع الحرارة غدًا وانخفاضها بعد غد

تكون الأجواء اليوم الإثنين، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة ومختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، ومثيرة للغبار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء بامتداد منخفض جوي خماسيني، ترافقه رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناَ تتجاوز سرعتها حاجز 60 كلم/ساعة؛ تعمل على اثارة الغبار والأتربة خلال ساعات النهار وتؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكلِ كبير وانعدامها في المناطق الصحراوية، كما ترتفع الحرارة، وتكون الأجواء جافة ومغبرة وحارة نسبياً بوجه عام، ويترافق ذلك مع تواجد كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في سماء المملكة.

وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل ومع تمركز المنخفض الجوي الخماسيني فوق تركيا تتحول الرياح الى غربية وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتتهيأ الفرصة مع ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات من المطر في شمال المملكة.

وتتأثر المملكة يوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة نسبياَ ورطبة في طبقات الجو العليا سترافق المنخفض الجوي الخماسيني؛ حيث يطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة؛ لتعود الى معدلاتها الإعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع وجود فرصة لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار في المناطق الصحراوية؛ مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية فيها، وتدريجياً خلال ساعات الليل تخف سرعة الرياح ويقل تركيز الغبار في الجو.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 15، وفي مرتفعات الشراة 25 – 17، وفي مناطق البادية 30 – 17، وفي مناطق السهول 26 – 18، وفي الاغوار الشمالية 30 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 21، وفي البحر الميت 33 – 22، وفي خليج العقبة 35 – 22 درجة مئوية.

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