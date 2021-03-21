مُخترقاً الاراضي الاردنية والسعودية.. الاعداد لمشروع خط سكة حديد ضخم يربط بين ميناء حيفا وأبوظبي
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في يوم الكرامة الخالدة نستلهم حلاوة النصر وعظم التضحيات
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