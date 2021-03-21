ضبط معمل عصائر غير مرخص ومصادرة 3000 لتر تمر الهندي

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حول وجود معمل للعصائر في مدينة اربد لا يحمل أي تراخيص ويقوم بتصنيع عصير التمر الهندي دون توافر الشروط الصحية الملائمة، حيث باشروا بتتبع تلك المعلومات وضُبطت مركبة محملة بكميات كبيرة من تلك المادة والتي لا تحمل اية بيانات تصنيعية وجرى التحفظ عليها.

وأضاف الناطق الإعلامي انه جرى على الفور، بالتنسيق مع مؤسسة الغذاء والدواء، التوجه للمعمل الذي يقوم بتصنيع تلك العصائر في مدينة اربد حيث تبين ان المعمل داخل احد المنازل ولا يحمل أي تراخيص، كما لا تتوفر فيه الشروط الصحية اللازمة، وجرى ضبط كافة الكميات المصنعة والتي بلغت 3000 لتر وإغلاق المعمل وتحويل المشرفين عليه للقضاء.

وتُهيب مديرية الامن العام بكافة المواطنين عدم شراء اية مواد غذائية مجهولة المصدر لا تحمل بيانات تُظهر مكان وتاريخ التصنيع حفاظاً على سلامتهم والإبلاغ عن اي شخص يقوم ببيع مثل تلك المواد على هاتف الطوارئ الموحد (911).