أجواء دافئة لثلاثة أيام وكتلة هوائية باردة الاربعاء

ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد قليلاً لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في مناطق البادية .

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الإثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، تكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية .

وخلال ساعات نهار يوم الثلاثاء، ترتفع درجات الحرارة وتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (9-10) درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة ومغبرة وحارة نسبياً بوجه عام، وتغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

وتتهياً الفرصة مع ساعات ليل الثلاثاء المتأخرة، لهطول زخات من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتثير الغبار في العديد من المناطق ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الصحراوية، تتحول ليلاً إلى غربية.

وتتأثر المملكة يوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، تؤدي إلى انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع وجود فرصة لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تثير الغبار في المناطق الصحراوية ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 13، وفي مرتفعات الشراة 25 – 13، وفي مناطق البادية 30 – 16، وفي مناطق السهول 26 – 17، وفي الاغوار الشمالية 30 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 22، وفي البحر الميت 33 – 23، وفي خليج العقبة 34 – 23 درجة مئوية.

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