وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 87 وفاة و5205 اصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 526,666

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 87 وفاة و5205 إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5788 وفاة و526666 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 2411 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و978 حالة في محافظة إربد، منها 95 حالة في الرمثا، و424 حالة في محافظة الزرقاء، و298 حالة في محافظة المفرق، و237 حالة في محافظة البلقاء، و198 حالة في محافظة العقبة، و178 حالة في محافظة عجلون، و149 حالة في محافظة مأدبا، و108 حالات في محافظة جرش، و91 حالة في محافظة الطفيلة، و81 حالة في محافظة الكرك، و52 حالة في محافظة معان، منها 9 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 94124 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 398 حالة، فيما غادرت 190 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 3287 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 2552 بنسبة إشغال بلغت 48 بالمئة، بينما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 729 بنسبة إشغال بلغت 57 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 374 جهازا بنسبة إشغال بلغت 32 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 6302 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 426754 حالة، وإجراء 27692 فحصاً مخبريّاً ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5431286 فحصاً، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة 8ر18 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس التي بلغت 94ر18 بالمئة.