"الاندبندنت": اتفاق سري بين الحكم والمعارضة الليبيين كاد ينقذ البلاد والقذافي لولا تآمر فرنسا وبريطانيا وتدخل الناتو
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جرينتش+2 11:56
بعد اقالة صهره في وقت سابق.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي لثالث مرة جراء تدهور سعر الليرة التركية
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