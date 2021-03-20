“الضمان الاجتماعي” تعتزم المساهمة بتشجيع حملة التلقيح ضد كورونا

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم السبت، عن إجرائها دراسة موسعة للمساهمة والمساعدة في الجهود الرامية لزيادة شريحة المتلقين للقاح كورونا، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية جديدة مرتبطة بتلقي لقاحات كورونا.

وعن شكل هذه الحزم وطبيعتها، أوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أنها ستكون في غالبها مرتبطة ببرنامج استدامة وتشمل أيضا مزيدا من التسهيلات والمنافع المرتبطة ببرامج مساند وتمكين اقتصادي (2).

كما بينت المؤسسة بأنها تعمل أيضا مع شركائها في القطاعين العام والخاص على اتخاذ تدابير متكاملة بتجاوز الظرف الوبائي الراهن،

وفي هذا الصدد كشفت المؤسسة عن تعاونها مع مؤسسة الحسين للسرطان لتقديم تسهيلات تشجيعية مرتبطة بتأمين رعاية لعلاج السرطان وبين تلقي اللقاح.

وأكدت المؤسسة بأن تركيزها في المرحلة المقبلة سينصب على دعم جهود التعافي الاقتصادي وهو ما سينعكس إيجابا على القطاع الخاص والعاملين فيه وسينعكس بالإيجاب أيضا على الضمان الاجتماعي وديمومته المالية والتأمينية.