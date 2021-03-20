وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 87 وفاة و5205 اصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 526,666
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جرينتش+2 09:43
الاعلام الاسرائيلي يلقي الضوء على مروان عيسى ويزعم انه سيقود حملة حماس المقبلة في مواجهة جيش الاحتلال
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