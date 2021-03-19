"الاندبندنت": اتفاق سري بين الحكم والمعارضة الليبيين كاد ينقذ البلاد والقذافي لولا تآمر فرنسا وبريطانيا وتدخل الناتو
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جرينتش+2 07:42
وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 74 وفاة و7354 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 521461
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