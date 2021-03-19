هل تنهض سورية بعد عشر سنوات من الحرب؟

فاجعة.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 514107
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