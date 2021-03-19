بعد تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن.. توتر وخلاف حاد وتبادل اتهامات في اول لقاء صيني - امريكي في عهد بايدن
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جرينتش+2 12:11
صحيفة عبرية: اسرائيل زودت المغرب منذ السبعينات بمختلف الأسلحة الحربية، واحهزة التجسس على الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان
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