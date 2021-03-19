رئيس الشاباك ومندوب أمريكي نقلا لعباس رسالة شديدة اللهجة

أفادت القناة (12) العبرية، اليوم الجمعة بأنّ ناداف ارغمان رئيس جهاز الامن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اجتمع مطلع الاسبوع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ونقل له رسالة تحذير إسرائيلية شديدة اللهجة ترتبط بثلاثة قضايا، والتي حسب رأيه “خرجت تماما عن السيطرة”.

المواضيع الثلاثة هي: جهود السلطة الفلسطينية لتفعيل القضايا ضد اسرائيل في المحكمة الدولية الجنائية.. ونية حركة فتح خوض الانتخابات للمجلس التشريعي في مايو/ ايار المقبل في قائمة مشتركة مع حركة حماس.. والاتفاق المتوقع لتشكيل حكومة مشتركة بين فتح وحماس.

وذكر التقرير انه اضافة للحديث بين ارغمان وابو مازن، فقد وصل ايضا ممثل عن الادارة الامريكية سرا الى المقاطعة في رام الله وقام بتسليم ابو مازن رسالة مشابهة.

وافاد التقرير، ان اسرائيل والولايات المتحدة لديهما مخاوف من ان المفاوضات بين فتح وحماس في القاهرة، ستؤدي الى تعزيز مكانة حماس مجددا في الضفة الغربية وحصولهم على وزارات (ميزانيات) في الحكومة الفلسطينية.

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ناصر العاروري عرض على ممثل فتح جبريل الرجوب صيغة بموجبها قائمة مشتركة لكلا التنظيمين، تخصص لكل جهة 40% من المقاعد والـ20% الباقية تخصص لاحزاب صغيرة.

وذكرت القناة (12) ان لديها معلومات ان ابو مازن نفسه اوضح للرجوب انه غير مستعد لقبول هذه الصيغة، وانما فقط تقسيم يضمن لحركة فتح 51% من المقاعد، ولكن من المفترضاستمرار المفاوضات بين الجانبين خلال الفترة القادمة.