كي لا ننسى.. “ماي لاي” واحدة من أسوأ فظائع الجيش الأمريكي في حرب فيتنام

فاجعة.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 514107
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