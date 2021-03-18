فاجعة.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 514107

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 74 وفاة و9192 إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5627 وفاة و514107 إصابات.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 4616 في محافظة العاصمة عمّان، 962 في محافظة إربد، منها 67 في الرمثا، 953 في محافظة الزرقاء، 471 في محافظة البلقاء، 414 في محافظة مأدبا، 326 في محافظة المفرق، 316 في محافظة العقبة، 292 في محافظة جرش، 273 في محافظة الكرك، 227 في محافظة معان، منها 86 في البترا، 177 في محافظة الطفيلة، 165 في محافظة عجلون.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 91509 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 491 حالة، فيما غادرت 314 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 3198 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 2475 بنسبة إشغال بلغت 47 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 707 بنسبة إشغال بلغت 56 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 369 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 32 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4584 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 416971 حالة.

وأضاف أن 47018 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5364765 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 55ر19 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 19 بالمئة.