طقس بارد نسبيا في المرتفعات والسهول ولطيف في باقي المناطق

يطرأ اليوم الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصةً في شمال ووسط المملكة، واحتمال ضعيف خلال ساعات الفجر والصباح الباكر لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار في مناطق البادية .

وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الفجر والصباح في المناطق الشمالية التي قد تشهد هطول المطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، ترتفع يوم غدٍ الجمعة درجات الحرارة قليلاً، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالة غربية معتدلة السرعة .

ويطرأ يوم السبت، ارتفاع آخر ملموس على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر وتثير الغبار في مناطق البادية .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 3، وفي مرتفعات الشراة 14 – 2، وفي مناطق البادية 21 – 5، وفي مناطق السهول 17 – 6، وفي الاغوار الشمالية 24 – 8، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 14، وفي البحر الميت 25 – 11، وفي خليج العقبة 26 – 13 درجة مئوية.