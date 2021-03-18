دودين: لا بد من إعادة فتح البلد خلال الصيف المقبل، وسنقدم حوافز لكل من تلقى جرعتي مطعوم الكورونا

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، اليوم الخميس: “لا بد من إعادة فتح البلد على الصيف المقبل، وهذا يتطلب العمل على مسارين، الأول الالتزام بأوامر الدفاع وسبل الوقاية بشكل صارم، والثاني تلقي المطعوم لحماية الإنسان قدر المستطاع”.

واضاف يقول، إن الحكومة تدرس تقديم حوافز لمن يتلقى مطعوم فيروس كورونا المستجد بجرعتيه الأولى والثانية، ويلتزم بسبل الوقاية الصحية من ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الجسدي في الوقت ذاته.

واوضح، في تصريح لقناة “المملكة”، أن الحكومة ما زالت في مرحلة الدراسة لهذه الحوافز (سماح بالتجول خلال ساعات الحظر) التي سيكون عنوانها استمرار الالتزام بسبل الوقاية من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وزيادة القدرة على التطعيم.

وحول توافر المطعوم قال دودين، إنه يتوافر لدى الحكومة الآن كميات كافية من المطعوم تغطي الأعداد المسجلة على المنصة، والهدف الحالي هو رفع القدرة اليومية على التطعيم إلى 50- 60 ألف شخص.

وقال دودين: “ان توفير حوافز سيسرع عملية التطعيم”.

وبين أن الحكومة سمحت للقطاع الخاص بشراء المطعوم، على أن تقوم الحكومة بشرائه من القطاع الخاص وتقديمة للمواطنين مجانا.