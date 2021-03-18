بايدن وصف بوتين بـ "القاتل" وروسيا ردت "بقرار غير مسبوق".. هل هي نُذر عودة للحرب الباردة بين واشنطن وموسكو/ فيديو
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جرينتش+2 02:23
دحلان يغازل “حماس والجهاد” ويتهم عباس بالفشل وتكريس الانقسام والتنكيل بمعارضيه والبقاء الدائم في السلطة
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