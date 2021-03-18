الفصائل والأحزاب الفلسطينية و”ميثاق الشرف ” الجديد!

بايدن وصف بوتين بـ "القاتل" وروسيا ردت "بقرار غير مسبوق".. هل هي نُذر عودة للحرب الباردة بين واشنطن وموسكو/ فيديو
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