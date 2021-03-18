أسعاف صبية عشرينية طعنها والدها في صويلح

أقدم شخص على طعن ابنته العشرينية بأداة حادة أثر خلافات عائلية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الخميس، انه تم اسعاف فتاة عشرينية صباح اليوم في منطقة صويلح الى المستشفى إثر تعرضها للطعن بأداة حادة من قبل والدها، وحالتها العامة متوسطة إثر خلافات عائلية، حيث ضُبط الوالد وحولت القضية لإدارة حماية الاسرة للتحقيق فيها واحالتها للقضاء.

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