ولعت.. بايدن يشن هجوما ضاريا على بوتين ويصفه بـ “القاتل” ويؤكد انه سيدفع “ثمن تدخله لصالح ترامب بالانتخابات الامريكية”

شن الرئيس الامريكي جو بايدن هجوما لاذعا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفاه اياه انه “قاتل بدون رحمة”.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة ABC الامريكية، اليوم الاربعاء، انه ستكون تبعات لمحاولة التدخل الروسية في انتخابات الرئاسة الامريكية 2020.

واضاف بايدن :”بوتين سيدفع الثمن عن تدخل روسيا بالانتخابات، هذا سيحدث قريبا”.. وعندما سئل ما هي الاثار المترتبة جراء ذلك قال “سترى قريبا” بدون التطرق لاية تفاصيل.

وكان بايدن قد اخطر بوتين في اول مكالمة له معه بعد استلامه زمام منصبة من ترقب اي رد قوي للولايات المتحدة اذا ثبت تدخل روسيا في الانتخابات، وقال بايدن ان المكالمة الهاتفية كانت بينهما طويله وانه حذره في بدايتها قائلا :”اذا كان هذا التدخل قد حدث فلتكن مستعدا”.

وفي اول رد روسي على تصريحات الرئيس الامريكي، اعتبر رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين والمقرب من بوتين تصريحات بايدن “هجوما” على روسيا، واضاف في تغريده عبر حسابه في تلغرام :”هذه هستيريا ناجمة عن العجز. بوتين رئيسنا وأي هجوم عليه هو هجوم على بلادنا”.

وذكر تقرير استخباراتي امريكي حول انتخابات 2020 امس ان روسيا نشطت بهدف :”تشويه سمعة بايدن والحزب الديموقراطي ودعم الرئيس السابق ترامب، والحاق الضرر بثقة الجمهور في العملية الانتخابية ، وتفاقم الخلافات السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة”.

وقال التقرير أن المحاولات الروسية للتأثير على الحملة الانتخابية كانت بموافقة بوتين.

واضاف التقرير يبدو ان بوتين قد امر جهات مختلفة – بينها اوكرانيين موالين لروسيا – بدعم ترامب للفوز بولاية جديدة. وبعد نشر التقرير قال مسؤولون في وزارة الخارجية الامريكية ان واشنطن من الممكن ان تفرض عقوبات على روسيا، وان هذا يمكن ان يحدث الاسبوع القادم.