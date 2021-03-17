موريس وتفاحة.. مأساة كوميدية على مسرح السرايا في يافا عروس البحر الفلسطينية

“موريس وتفاحة” مأساة كوميدية من بلادنا (فلسطين 48)

تأليف وإخراج: نضال بدارنة، وتمثيل ربى بلال، سامي فانوس، جميل خوري، وتعرض على مسرح السرايا في يافا، عروس البحر الفلسطينية المحتلة.

ملخص المسرحية

تقرر تفاحة الانفصال عن موريس بعد ثلاث سنوات من علاقتهما، لعدم امتلاكه بيتًا مما يحرك رغبة موريس بالانتقام من تفاحة وأهلها، فيبدأ موريس رحلته نحو الثراء والمال، ويتجه للعمل حلاقاً للأمير في دبي.

في الوقت ذاته تتزوج تفاحة من عاصم، لتنكشف لنا حقيقة حياتها التعيسة والمليئة بالعنف من قبل زوجها عاصم.

يعود موريس من الإمارت بعد سنوات حاملاً معه المال الفاحش ورغبته القديمة بالانتقام من تفاحة وأهلها.

إنتاج: مسرح السرايا العربي – يافا