محكمة أمن الدولة تصدر حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء، والسجن لـ 4 والبراءة لـ 7 آخرين
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فُرجت.. تشكيل حكومة لبنانية برئاسة سعد الحريري في غضون 72 ساعة، وتعيين اللواء عباس إبراهيم وزيرا للداخلية
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