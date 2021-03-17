المجلس القضائي يطلع على مجريات التحقيق بقضية مستشفى السلط

استمع المجلس القضائي إلى عرض من رئيس النيابة العامة حول مجريات التحقيق بقضية مستشفى الحسين بالسَّلط التي أودت بحياة 9 أردنيين، بينهم 7 بسبب نفاد مادة الاكسجين.

وقال المجلس، في بيان صحافي، مساء اليوم الأربعاء، إنَّه اجتمع في مبنى محكمة التمييز بدعوة من رئيسه، واطَّلع على سير التحقيق والخطة التي وضعتها النيابة العامة لضمان سلامة إجراءات التحقيق والمرحلة التي وصلت إليها.

يشار إلى أنَّ مادة الاكسجين نفدت من مستشفى الحسين بالسَّلط صباح يوم السبت الماضي ما تسبب بوفاة سبعة أشخاص، وتحركت على إثرها النيابة العامة، وأوقفت ثمانية مسؤولين متهمين في القضية .

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