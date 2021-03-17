الضمان: يمكن للمتوقفين عن العمل والاختياريين الاستفادة من برنامج “مساند 3”

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن بإمكان المشتركين سابقاً والمتوقفين عن عملهم أو المشتركين اختيارياً التقدم بطلب الاستفادة من برنامج “مساند 3″، شريطة ألا تقل اشتراكاتهم عن 12 اشتراكا وألا يزيد أجرهم الأخير المشمول عن ألف دينار ولا يكونوا قد استفادوا مسبقاً من البرنامج ذاته.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن برنامج “مساند 3 ” يمنح المستفيدين منه سلفة على حساب الدفعة الواحدة بما لا يزيد عن 5 بالمئة من مجموع أجورهم المشمولة سابقاً وبحد أقصى 450 دينارا بواقع 3 دفعات شهرية.

وأشارت المؤسسة إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج وصل لغاية، اليوم، إلى نحو 178 ألف شخص، داعية الراغبين بالاستفادة من البرنامج ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة التقدم بطلب الاستفادة من خلال حسابهم على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، حيث يتوجب عليهم اختيار خدمات أوامر الدفاع ثم اختيار برنامج “مساند 3” واستكمال الطلب.