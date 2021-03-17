الرئيس الأسد وعقيلته في مرحلة التعافي من الكورونا

دمشق-سانا

أعلنت رئاسة الجمهورية عودة المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي للسيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية وأنهما في مرحلة التعافي من الإصابة بفيروس “كوفيد 19”.

وقالت رئاسة الجمهورية في خبر نشرته على صفحتها على الفيسبوك اليوم: إنه بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء بفيروس “كوفيد 19” تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية وهي مطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي.

وأضافت: وكما سبق وأكدت رئاسة الجمهورية فإن الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ “PCR”.

وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية أعلنت في الثامن من الشهر الجاري عن إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد بفيروس كورونا وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.