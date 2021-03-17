وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 69 وفاة و8910 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 495,380
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أوهام تفوّق سلاح “الذكاء الاصطناعي”
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