لليوم الثالث ووسط حضور امني كثيف.. مظاهرات ليلية ببعض المدن واحياء العاصمة احتجاجا على فاجعة مستشفى السلط
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جرينتش+2 11:58
“عروس داعش” تخلع نقابها.. إطلالة “غربية” للداعشية البريطانية ذات الاصل البنغالي
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