لليوم الثالث ووسط حضور امني كثيف.. مظاهرات ليلية ببعض المدن واحياء العاصمة احتجاجا على فاجعة مستشفى السلط
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تيارُ المقاومةِ ومسارُ التسويةِ.. الاتفاقُ والافتراقُ
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