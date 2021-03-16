الفراية يزور طفلين بحي نزال استنشقا غاز قنابل قوات الامن

قام وزير الداخلية، ووزير الصحة المكلّف، مازن الفراية، صباح الثلاثاء، بزيارة طفلي حي نزال، الذين تعرضا لاستنشاق الغاز المسيل للدموع، مساء امس الإثنين.

وكان الطفلان قد تعرضا لاستنشاق الغاز المسيل للدموع، بعد إطلاقه من قبل الأجهزة الأمنية على المحتجين في منطقة حي نزال .

وفضت قوات الأمن بالقوة، امس الاثنين، وقفة احتجاجية لمواطنين في منطقة حي نزال شرقي العاصمة عمان، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض المسيرة، واعتقلت عددا من المشاركين فيها.

ويطالب المشاركون باقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة والتراجع عن الاغلاقات والغاء قانون الدفاع.

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