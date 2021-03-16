الغذاء والدواء: اجازة المطاعيم بعد دراسة مستفيضة ومتابعتها بعد التداول

قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات ان المؤسسة تقوم بدراسة مستفيضة عند منح اي لقاح خاص بكورونا للملفات الفنية وتقييم جميع الملفات المتعلقة بالمامونية والفعالية من قبل لجان مختصة.

واوضح مهيدات لوكالة (بترا) اليوم الثلاثاء، ان اللقاح يمر بمرحلتين من الدراسة، الأولى هي دراسة الملف قبل التسجيل والاجازة، والثانية بعد التداول والتسويق لرصد اي اعراض جانبية مغايرة عما ورد في الملف الأصلي.

واضاف ان المؤسسة تتابع ما يرد على الموقع المخصص للتبليغ عن أي اعراض جانبية اثناء تداول اللقاح، مشيرا الى ان كل ما يتم تداوله يؤخذ على محمل الجد ويتم دراسة التقارير الواردة كل تقريرعلى حدة عن طريق لجان مختصة، كما انه يتم المتابعة وبشكل حثيث لاي مستجدات بهذا الخصوص على الصعيدين المحلي والعالمي.

واكد مهيدات ان الاردن بدأ في اعطاء لقاح أسترازينيكا منذ يوم السبت الماضي، حيث رصدت المؤسسة آثارا جانبية جميعها شائعة ومتوقعة عند استخدام اللقاح مثل (التعب العام، ألم في المفاصل، ألم في العضلات، قشعريرة، ارتفاع في درجات الحرارة، الصداع، الغثيان).

ولفت الى ان لجان المطاعيم العالمية اوصت بايقاف استخدام اللقاح مؤقتا بعد ظهور تقارير جديدة تبين وجود جلطات دموية، لحين التحقق من هذه الحالات وعلاقتها باللقاح. وبين مهيدات انه لحد الساعة لا توجد دول غير أوروبية قد اوقفت استخدام لقاح استرازينكا، علما أنه يستخدم تحت مظلة كوفاكس وما زالت دول أخرى مثل كندا والسعودية والمغرب واستراليا تستخدم هذا المطعوم، كما تم انتاج 14.5 مليون جرعة وتوزيع 840 ألف جرعة على أوغندا و 600 ألف جرعة على 23 دولة أفريقية أخرى.