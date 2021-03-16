الملك: المنصب ليس للترضية أو المجاملة وسيحاسَب كل من قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين وفق نتائج التحقيق
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أجواء باردة نسبيا اليوم وغدا وبعده في المرتفعات الجبلية والسهول
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