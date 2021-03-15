وفاة طبيبين بفيروس كورونا اليوم الاثنين ترفع عدد وفيات الأطباء إلى 40

ارتفع عدد الأطباء الذين توفوا في الأردن من جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إلى 40 طبيبا، وفق نقابة الأطباء.

فقد نعت نقابة الأطباء، صباح اليوم الاثنين، الطبيب كمال دقة، والطبيب وضاح العودات اللذين توفيا متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

وقال القائم بأعمال نقيب الأطباء الطبيب محمد رسول الطراونة إن وفاة الطبيبين ترفع عدد الوفيات بين الأطباء إلى 40 طبيبا منذ بداية جائحة كورونا.

وأشار الطراونة إلى “وجود حالتين على أجهزة التنفس الاصطناعي و3 حالات في العناية الحثيثة”، لافتا إلى “عشرات الإصابات بالفيروس بين الأطباء تتلقى العلاج في منازلهم”.

ودعا الطراونة، الكوادر الطبية والعاملين في خط الحماية الأول إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالتعليمات والإجراءات الصحية، من لبس الكمامة، وغطاء الوجه الخاص بالأطباء، وذلك في ظل زيادة حالات الإصابة بالفيروس.

وطالب جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بضرورة التقيد بوسائل السلامة العامة؛ لتفادي خطر الإصابة بالفيروس، والاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة (065004545) للإبلاغ عن أي نقص في أدوات السلامة العامة.

كما ودعا وزارة الصحة إلى الاستجابة إلى مخاطبة مجلس النقابة بضرورة تطعيم الأطباء العاملين في القطاع الصحي العام والخاص وذلك لشدة هذه الموجة وتعرض الأطباء في خط الدفاع الأول للإصابات.