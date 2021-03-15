دودين: نتفهم حالة الغضب الشعبي.. تظاهرات في عدة مدن اردنية تطالب بقانون انتخاب جديد وتشكيل حكومة انقاذ وطني
أهم العناوين
جرينتش+2 04:34
وفاة طبيبين بفيروس كورونا اليوم الاثنين ترفع عدد وفيات الأطباء إلى 40
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني