دودين: نتفهم حالة الغضب الشعبي.. تظاهرات في عدة مدن اردنية تطالب بقانون انتخاب جديد وتشكيل حكومة انقاذ وطني
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فيما يتهافت عليهم انذال العرب.. الوزير الاسرائيلي ليبرمان يدعو إلى إلقاء اليهود المتدينين ونتنياهو في “مزبلة التاريخ”
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