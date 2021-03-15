تصاعد مستمر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 61 وفاة و8053 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 477053
أهم العناوين
جرينتش+2 09:20
علي العبداللات مدير مستشفى السلط المكلف يُشمّر عن ساعد الجد
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني