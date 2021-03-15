علي العبداللات مدير مستشفى السلط المكلف يُشمّر عن ساعد الجد

شمر مدير مستشفى الحسين السلط الجديد المكلف، الدكتور علي العبداللات عن ساعد الجد فور تسلمه مهام عمله، واعلن اتخاذ خطوات عاجلة لعزل وإبعاد الأقسام المخصصة لمصابي بفيروس كورونا المستجد، عن باقي المرضى.

وأشار العبداللات، عبر برنامج “صوت المملكة”، إلى فصل قسم العناية الحثيثة إلى قسمين، أحدهما مخصص فقط لمصابي الفيروس المستجد.

وقال إنه فور استلامه إدارة المستشفى بادر لاجراء عملية تقييم لنقص الكوادر الطبية، وان وزارة الصحة قد أبدت استعدادها للدعم في حال وجود نقص في الكوادر الطبية.

وقرر وزير الداخلية وزير الصحة المكلف مازن الفراية تكليف الدكتور علي عزات العبداللات اختصاصي الأمراض الداخلية للقيام بأعمال مدير مستشفى السلط الجديد اعتبارا من امس الأحد.