دودين: نتفهم حالة الغضب الشعبي.. تظاهرات في عدة مدن اردنية تطالب بقانون انتخاب جديد وتشكيل حكومة انقاذ وطني
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صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية: لماذا تفتعل إسرائيل مزيدًا من الأزمات مع الأردن؟
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