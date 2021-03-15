تصاعد صادم.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 82 وفاة و9417 اصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 486,470
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تصاعد صادم.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 82 وفاة و9417 اصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 486,470
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