تصاعد صادم.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 82 وفاة و9417 اصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 486,470

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 82 وفاة و9417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5428 وفاة و486470 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 4787 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 1078 حالة في محافظة إربد، منها 58 حالة في الرمثا، 871 حالة في محافظة الزرقاء، 766 حالة في محافظة البلقاء، 368 حالة في محافظة العقبة، 363 حالة في محافظة مأدبا، 340 حالة في محافظة الكرك، 303 حالات في محافظة المفرق، 198 حالة في محافظة الطفيلة، 181 حالة في محافظة عجلون، 87 حالة في محافظة معان، منها 17 حالة في البترا، 75 حالة في محافظة جرش.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 79723 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 491 حالة، فيما غادرت 328 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 2844 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 2215 بنسبة إشغال بلغت 42 بالمئة، بينما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 638 بنسبة إشغال بلغت 51 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 337 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 30 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 5124 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 401319 حالة.

وأضاف 48638 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5223283 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 36ر19 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 79ر18 بالمئة.