دودين: نتفهم حالة الغضب الشعبي.. تظاهرات في عدة مدن اردنية تطالب بقانون انتخاب جديد وتشكيل حكومة انقاذ وطني
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استنكارا لسياسة الباب المغلق.. استقالة 6 رؤساء بلديات من قبيلة بني حسن
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