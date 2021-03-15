أجواء لطيفة الحرارة بالمرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في باقي المناطق

تكون درجات الحرارة اليوم الإثنين، أعلى من معدلاتها الإعتيادية بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية مما قد يؤدي الى تدني الرؤية الافقية فيها.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها الإعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية مما قد يؤدي الى تدني الرؤية الأفقية فيها.

وتبقى الأجواء يوم الأربعاء، باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22 – 10 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 8، وفي مرتفعات الشراة 20 – 7، وفي مناطق البادية 25 – 9، وفي مناطق السهول 23 – 10، وفي الاغوار الشمالية 25 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 15، وفي البحر الميت 26 – 14، وفي خليج العقبة 27 – 16 درجة مئوية.

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