وزير الصحة المكلف: نفاد الأكسجين في مستشفى السلط استمر ساعتين

اعلن وزير الصحة المكلف مازن الفراية، اليوم الأحد، إن نفاد الأكسجين في مستشفى السلط استمر ساعتين منذ السابعة والنصف صباحا ولغاية التاسعة والنصف، أمس السبت.

وأضاف، خلال جلسة طارئة لمجلس النواب، أنه “في تمام الساعة 7:12 من صباح السبت ورد بلاغ للأمن العام بشأن مشكلة نقص الأكسجين في غرف العزل والعناية الحثيثة بمستشفى السلط”.

“9 وفيات بكورونا في مستشفى السلط أمس 6 منهم توفوا أثناء نفاد الأكسجين”، وفق الوزير.

وأوضح الفراية، أنه “لم يتم اتخاذ أي إجراء بعد وصول نسبة الأكسجين إلى النسبة الخطرة في المستشفى”.

وأشار الوزير إلى “تعيين متصرف مختص في كل المستشفيات وظيفته حل المشاكل”.

“القوات المسلحة بدأت بإنشاء مصنع لإنتاج الأكسجين سيكون جاهزا خلال 3 أسابيع”، وفق الفراية.

وأعلن الفراية عن تثبيت أفراد من الدفاع المدني في المستشفيات، لمتابعة مستويات الأكسجين وفي الشركات المزودة.

وكان مدير المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة عدنان عباس، أعلنامس السبت، عن وفاة 7 مرضى في مستشفى السلط الحكومي؛ بسبب “نقص الأكسجين”، وتسليم جثامين المتوفين في حادثة مستشفى السلط لذويهم.