نتنياهو يعترف ان صواريخ الحوثيين منعته من عبور الاجواء السعودية لزيارة الامارات بعدما رفض الاردن استخدام اجوائه
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جرينتش+2 02:31
محلس الأعيان: نعيش ظروفًا صعبة بحاجة إلى اجراءات استثنائية لمعالجة مشاكلنا ومحاربة البيروقراطية، وليس بطريقة “الفزعة”
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