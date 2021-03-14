ربيع مبكر.. أجواء دافئة اليوم وغداً بأغلب مناطق المملكة

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 3- 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، وتظهر تدريجياً مع ساعات المساء الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة .

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، توالي يوم غدٍ الإثنين درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ملموس، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 6- 7 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية .

وتتأثر المملكة يوم الثلاثاء، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة، وتتحول الأجواء الى باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي المناطق، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 9، وفي مرتفعات الشراة 20 – 8، وفي مناطق البادية 24 – 10، وفي مناطق السهول 22 – 11، وفي الاغوار الشمالية 26 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 20، وفي البحر الميت 28 – 19، وفي خليج العقبة 29 – 19 درجة مئوية.

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