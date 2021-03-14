تصاعد مستمر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 61 وفاة و8053 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 477053

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 61 وفاة و 8053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5346 وفاة و477053 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 3631 إصابة في محافظة العاصمة عمّان، 1358 في محافظة إربد منها 25 حالة في الرمثا، 588 في محافظة الزرقاء، 487 في محافظة البلقاء، 423 في محافظة الكرك، 356 في محافظة جرش، 305 في محافظة عجلون، 252 في محافظة العقبة، 235 في محافظة مأدبا، 207 في محافظة المفرق، 126 في محافظة معان منها حالتان في البترا، و 85 حالة إصابة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 75512، في حين بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 451 حالة، فيما غادرت 323 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 2769، في حين بلغ إجمالي أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 2179 بنسبة إشغال بلغت 42 بالمئة، بينما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 632 بنسبة إشغال بلغت 51 بالمئة.

وبلغ إجمالي أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 307 بنسبة إشغال بلغت 27 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 6068 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 396195.

وأضاف، أن 42852 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5174645 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 79ر18 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 81ر14 بالمئة.