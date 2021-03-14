الوفاة الثامنة بمستشفى السلط سببها كورونا وليس نقص الاوكسجين

قال نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات، إنَّ حالة الوفاة الثامنة التي تمَّ تسجيلها في قضية مستشفى الحسين بالسَّلط، وبعد عملية التَّشريح تبين أنَّ سبب الوفاة هو إصابتها بفيروس كورونا المستجد وليس نقص الأوكسجين.

واوضح في تصريح لوكالة (بترا) صباح اليوم الأحد، أنَّ التَّحقيق ما زال مستمرًا لمعرفة كل حيثيات القضية، واحالة المتسببين بذلك للقضاء.

وكان مدعي عام السَّلط قد أوقف على ذمة القضية خمسة مسؤولين في المستشفى اسبوعا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسند اليهم تهمة التسبب بالوفاة مكررة سبع مرات.

وتعرض عدد من مرضى مستشفى الحسين بمدينة السَّلط أمس السبت، إلى نقص في مادة الاوكسجين وتسببت بوفاة سبعة أشخاص.

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