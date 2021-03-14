النائب العرموطي يدعو الحكومة ان تتقي الله وتغادر موقعها

اعلن النائب صالح العرموطي أن ما جرى في مستشفى السلط، يوم امس السبت، جريمة قتل خططت لها الحكومات المتعاقبة، وقد نبهنا من خطورة ذلك، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عما جرى.

وقال العرموطي، في جلسة النواب لمناقشة حادثة السلط : “ثبت لي ان الحكومة لم تمارس ولايتها العامة، ومجلس الوزراء تحدى الأردنيين عندما تم اسناد وزارة الصحة لوزير الداخلية.

ودعا الحكومة أن تغادر موقعها وتتقي الله، مبديا استغرابه عن قيام رئيس الوزراء بالطلب من القضاء التحرك للتحقيق بالحادثة، في حين أن القضاء سلطة مستقلة والنيابة العامة تتحرك من تلقاء نفسها.

وتساءل: “كيف تدار الدولة؟ الشعب يغلي وهذه الحكومة يجب أن تحترم الشعب.

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