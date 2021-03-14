إلى محمود درويش في يوم ميلاده

يا زهر اللوز

ولاعب النرد

وعاشق الوطن

يا قمر الجليل

وناي البروة

وبوصلة المرايا

والأماكن المهجورة

يا فارس الشعر

وسيّد الشعراء

والقصيدة التي لا

تنتهي

في يوم ميلادكَ نتساءل:

أحقًا رحلتَ

أيها الثمل حبًا

وعشقًا للتراب

وشوقًا للبروة

وعكا ويافا

وحيفا

لا والف لا

أنتَ لم ترحل

ولم تترجل عن

صهوة القصيدة

بل امتطيتَ فرس

الخلود

والبقاء في القلوب

والنفوس

وخالد بإرثكَ

وشعركَ

في يوم ميلادكَ

تعود وتتجدد..

تعود برائحة النرجس

والسوسن

تعود بصوت الخبز

بقصيدة الأرض

وتسابيح الشعر

تعود لتحتسي قهوة

أمكَ المهيّلة

ولتكتب أكثر

للحُبِّ

لريتا

للربيع

للجمال

لفلسطين

للمخيم

وشهداء الوطن

والإنسانية المعذبة

وتنشد للعودة..!

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