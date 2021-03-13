يوم الاحزان.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 61 وفاة و4144 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 469000

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 61 وفاة و4144 إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5285 وفاة و469000 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 2112 في محافظة العاصمة عمّان، 616 في محافظة إربد، منها 37 في الرمثا، 426 في محافظة الزرقاء، 229 في محافظة البلقاء، 142 في محافظة المفرق، 138 في محافظة جرش، 136 في محافظة الكرك، 126 في محافظة مأدبا، 59 في محافظة عجلون، 59 في محافظة الطفيلة، 51 في محافظة معان، منها 3 في البترا، 50 في محافظة العقبة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 73588 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 375 حالة، فيما غادرت 114 حالة.

ولفت إلى أن عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 2737 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 2022 بنسبة إشغال بلغت 39 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 604 بنسبة إشغال بلغت 49 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 335 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 30 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4594 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 390127 حالة.

وأضاف أن 27984 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5131793 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 81ر14 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 24ر15 بالمئة.